مصرع طفل في حريق ببنها.. تفاصيل

لقى طفل مصرعه إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بقرية الرملة مركز بنها حيث تركته والدته بعدما أشعلت شمعة بجواره لعدم وجود إنارة داخل الشقة ونزلت إلى الشارع لشراء متطلبات المنزل

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإطفاء للسيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة وجرى نقل جثة الطفل إلى المشرحة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب وملابسات الحادث والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس فرع البحث الجنائي بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية الرملة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق السادس والأخير بشارع داير الناحية بقرية الرملة وبعد إخماد الحريق جرى العثور على طفل متفحم داخل بطانية.

وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تسكن بها والدة الطفل وتدعى هبه. م (22 عاما) وطفلاها ومؤجره باسم والدتها المتوفية وكشفت التحريات أن الأم متزوجة منذ سنوات ولديها طفل 5 سنوات والأخير 19 شهرا

وبسؤال والدة الطفل أفادت بأنها قامت بإنارة شمعة وتركتها بجوار السرير الذي ينام عليه طفلها الصغير بسبب عدم شحنها عداد الكهرباء منذ فترة وخرجت إلى الشارع لجلب بعض الاحتياجات تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق ووجهت لها تهمة الإهمال وصرحت بدفن جثة الطفل.