اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

يعيش الوسط الرياضى المصرى، حالة من الجدل الشديد، فى ظل الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بأكمله لعدم السيطرة حتى الآن على فيروس كورونا، واستمرار توقف جميع الأنشطة الرياضية حتى تنتهى الأزمة ويتحقق مبدأ السلامة.





وانقسمت الأندية المصرية حول فكرة عودة أو استكمال بطولة الدورى المصرى للموسم الحالى، أو إلغائها، فالمسابقة توقفت فى أسبوعها الـ 19 خلال شهر مارس الماضى.





أسباب عديدة أدت إلى هذا الإنقسام بين الأندية من أهمها خوف اللاعبين والأجهزة الفنية على أنفسهم، لعدم ظهور علاج فعال حتى الآن يقضى على وباء الكورونا، بينما تتبنى بعض الأندية الأخرى فكرة عودة الدورى لتجنبها خسائر مالية باهظة ستنتج إذا إلغيت المسابقة.





وكانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى قد أعلنت عن نيتها استكمال مسابقة الدورى للموسم الجارى وعدم إلغائها ووضعت سيناريوهات مختلفة لإستكمال المسابقة وتوفير السلامة الكاملة لأفراد المنظومة الكروية ، ويبقى القرار النهائى الخاص بعودة الدورى أو إلغائه فى يد الدولة، التى تتبع إجراءات قوية منذ بداية الأزمة لمحاولة السيطرة على هذا الوباء والخروج منه بأقل الخسائر.





وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد الإخباري موقف الأندية من خوض بطولة الدوري المصري هذا الموسم في ظل انتشار أزمة فيروس كوورنا .





وعرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي خلال استقبال الوزير اليوم بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور د . جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل أعضاء اللجنة، وحضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.





وأكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.





وشدد الدكتور أشرف صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





النادي الأهلي يعلن موقفه من استكمال الدوري





أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الادارة اليوم والذي أكد أن إلغاء الدوري سيتسبب في خسائر فادحة وتسريح العاملين في بعض الالعاب لعدم القدرة على توفير الموارد المالية.





الاتحاد السكندري يكشف موقفه من خوض الدوري





كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن الأندية التي أرسلت خطابات رسمية، من أجل إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.





وكان رئيس الاتحاد السكندري ،قد أكد أمس أن 13 ناديًا من أندية الدوري المصري ترغب في إلغاء الموسم الجاري، بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي.





وأشار محمد مصيلحي إلي وجود 15 من رؤساء الأندية أنشأوا جروب لنعرف من الموافق على استكمال الدوري من عدمه، بما فيهم الأهلي والزمالك، واتفقنا على أن يرسلوا لي خطابات باعتراضهم، لكي أرسلها للمسؤولين".





وأضاف: "هناك أندية أرسلت لي خطابات رسمية بالفعل، وهي، وادي دجلة، المصري، الإسماعيلي، الاتحاد، طلائع الجيش، المقاصة، نادي مصر، طنطا، ومن المفترض أن هناك أندية أخرى منها أسوان وحرس الحدود سيرسلون لي الخطابات .





وتعجب رئيس نادي الاتحاد السكندري عن موقف اللجنة الخماسية من عدم استكمال الموسم الحالي أو انهائه لكي تتمكن الاندية من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة في حالة استئناف الدوري المصري .





موقف الزمالك من استكمال الدوري



