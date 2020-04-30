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رياضة

مرتضى منصور:عودة الدوري يعني عدم حصول الأهلي والزمالك على حقوق رعاية الموسم الجديد.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:48 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
رفض مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى حرصه على سلامة جميع اللاعبين بالمسابقة.


وقال مرتضى منصور، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تعليقًا على عودة الدوري يوم 15 يوليو، "من الذي قال إن الدوري سيعود في هذا الموعد؟".


وأضاف مرتضى منصور، "أقولها للمرة الثانية، أتمنى أن أكمل الدوري، لأن المسابقة حين توقفت كنا الفريق الوحيد الذي فاز ببطولتين على مستوى العالم، وهما السوبر الإفريقي والمحلي، ولكن يجب أن يكون هناك عقل ومنطق".


وأردف مرتضى منصور "أتمنى استئناف المسابقة، ولكن يجب وضع الضوابط اللازمة، لكي نحافظ على لاعبي الأهلي قبل الزمالك".


وتابع "اللاعبون يجلسون في بيوتهم منذ شهرين، ويحتاجون على الأقل شهرا لفترة الإعداد، أخاف على لاعبي الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي وكل الأندية، لذلك لن يعود الدوري في رمضان".


واستطرد "نحن منتصف شهر مايو واقترب حلول عيد الفطر، سنبدأ في يونيو، وستكون هناك فترة إعداد للفرق، والدوري تبقى فيه الدور الثاني، وهذا يعني أننا نحتاج إلى 3 أشهر، ثم ننهي البطولة في أكتوبر".


وأوضح "هناك مشكلة أن الشركة الراعية أعطت لجميع الأندية الأهلي والزمالك والمصري وغيرها أموالها، ولكي تحصل على حقوق الموسم الجديد يجب أن يبدأ في أغسطس، واستمرار هذا الموسم يعنى تلاحم الموسمين ببعضهما، ولن نحصل على الأموال للتعاقد مع لاعبين".


يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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