مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي

محمد البدوي

قال كريم حاتم، موفد قناة “القاهرة الإخبارية” إن مصر تسلمت رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، المعروفة باسم "إنتوساي"، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ. 

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمي للأجهزة الرقابية، ويعقد كل 3 سنوات تحت مظلة المنظمة.

وتابع، أن هناك فرقًا بين "إنتوساي" و"إنكوساي"، حيث تمثل الأولى الجهة الدائمة التي تضع المعايير الدولية للمراجعة العامة، بينما تعتبر "إنكوساي" الجمعية العامة للمنظمة التي تناقش التحديات الجديدة وتعتمد المعايير والقيادات الجديدة.

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل في محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أنشطة الحكومات والبنوك المركزية خلال الأزمات المالية والاقتصادية، والثاني يتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراجعة والتدقيق، مع تنظيم جلسات جانبية لمراجعة أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وتجارب الدول في تطوير قدرات أجهزتها الرقابية.

وتابع حاتم أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تسلم مصر رئاسة المنظمة لمدة 3 سنوات قادمة، ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، الذي ألقى كلمة خلال الجلسة، كما تضمنت كلمات أمين عام المنظمة السيدة مارجريت كريكر والرئيس السابق لرئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية فيتال دوريجو.

