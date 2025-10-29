تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي

قال كريم حاتم، موفد قناة “القاهرة الإخبارية” إن مصر تسلمت رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، المعروفة باسم "إنتوساي"، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مونايا طليبة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمي للأجهزة الرقابية، ويعقد كل 3 سنوات تحت مظلة المنظمة.

وتابع، أن هناك فرقًا بين "إنتوساي" و"إنكوساي"، حيث تمثل الأولى الجهة الدائمة التي تضع المعايير الدولية للمراجعة العامة، بينما تعتبر "إنكوساي" الجمعية العامة للمنظمة التي تناقش التحديات الجديدة وتعتمد المعايير والقيادات الجديدة.

الأجهزة العليا للرقابة

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن أهداف المؤتمر تتمثل في محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة أنشطة الحكومات والبنوك المركزية خلال الأزمات المالية والاقتصادية، والثاني يتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراجعة والتدقيق، مع تنظيم جلسات جانبية لمراجعة أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وتجارب الدول في تطوير قدرات أجهزتها الرقابية.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

وتابع حاتم أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تسلم مصر رئاسة المنظمة لمدة 3 سنوات قادمة، ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار محمد الفيصل يوسف، الذي ألقى كلمة خلال الجلسة، كما تضمنت كلمات أمين عام المنظمة السيدة مارجريت كريكر والرئيس السابق لرئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية فيتال دوريجو.