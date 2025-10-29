قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس الوزراء البريطاني: حجم الدمار في غزة غير معقول والأولوية لإدخال المساعدات الإنسانية

غزة
غزة
محمود محسن

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن حجم الدمار في غزة غير معقول والأولوية لإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تواصلت بشكل مكثف منذ مساء الثلاثاء وحتى ساعات صباح اليوم الأربعاء، مستهدفة مختلف محافظات القطاع، ما أدى إلى استشهاد نحو مئة فلسطيني وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، موضحة أن القصف كان الأعنف في المحافظة الوسطى، ولا سيما في مدينة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات، حيث طالت الغارات منازل المدنيين وخيام النازحين، مخلفة دماراً واسعاً.

وأضاف جبر، أن مدينة غزة شهدت بدورها سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، شملت مخيم الشاطئ غرب المدينة وحي الصبرة والمناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى قصف طال حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت طائرات الاستطلاع مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
 

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المساعدات الإنسانية قطاع غزة فلسطين

