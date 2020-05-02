عمرو عبد الجليل لـ صدى البلد: لا أمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا

أكد النجم عمرو عبد الجليل لـ "صدى البلد" عدم امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى إنه لا يحب استخدام التكنولوجيا، نافيا أن يكون له علاقة بالتغريدات المنتشرة باسمه مؤخرا.





وانتشر أكثر من حساب مؤخرا باسم عمرو عبد الجليل وادلى ببعض التعليقات التي اثارت الجدل، سواء فى رده على الفنان يوسف الشريف أو المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.





يذكر أن يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل يتشاركان في موسم دراما رمضان الجاري 2020، في بطولة مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.



