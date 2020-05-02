AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو عبد الجليل لـ صدى البلد: لا أمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا

السبت 02/مايو/2020 - 09:29 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
Advertisements
أحمد إبراهيم
أكد النجم عمرو عبد الجليل لـ "صدى البلد" عدم امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى إنه لا يحب استخدام التكنولوجيا، نافيا أن يكون له علاقة بالتغريدات المنتشرة باسمه مؤخرا.

وانتشر أكثر من حساب مؤخرا باسم عمرو عبد الجليل وادلى ببعض التعليقات التي اثارت الجدل، سواء فى رده على الفنان يوسف الشريف أو المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

يذكر أن يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل يتشاركان في موسم دراما رمضان الجاري 2020، في بطولة مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي.

ويشارك في بطولة مسلسل النهاية عدد من الفنانين منهم ناهد السباعي، وأحمد وفيق، وسوسن بدر، ومحمد لطفي، وسهر الصايغ، وباسم مغنيه، ومحمود الليثي، وأحمد مجدي، وعمر الشناوي وياسمين على.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النهاية.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل يوسف الشريف

النهاية.. مسلسل يوسف الشريف 2020 يتصدر جوجل

بعد دخولها الترند.. معلومات لا تعرفها عن سهر الصايغ

أول تعليق من يوسف الشريف بعد عرض الحلقة الاولى من مسلسل النهاية.. شاهد

بعد عرض الحلقة 2 من مسلسل النهاية.. #عمرو_عبد_الجليل يتصدر تويتر

بعد عرض ثاني حلقات مسلسل النهاية.. سهر الصايغ تتصدر تويتر

ترشيحاتنا

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

أحمد فهمى يعتذر رسميا إلى هنا الزاهد لهذا السبب

شاهد.. الصحة تحسم الجدل بشأن عزل المخالطين

كل الخيارات متاحة.. السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات مؤلمة لمواجهة آثار كورونا

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الأوف شولدر.. لقاء الخميسى فى إطلالة مبهرة.. شاهد

فستان أنيق .. أروى تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير. شاهد

بعد حجز مصر كمية من العقار.. 10 معلومات عن دواء ريمديسفير المستخدم فى علاج كورونا