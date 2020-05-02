أخبار الرياضة.. الأهلي يتمسك باستئناف الدوري.. تفاصيل اجتماع وزير الشباب مع اتحاد الكرة

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









عرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي.













أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.













أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضمم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.













تعد شارة القيادة شارة تمنح لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام فيه، كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.













منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم.







