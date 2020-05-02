الميركاتو الصيفي يشتعل .. بيراميدز يسعى لضم مدافع الزمالك

أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك ايضا بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضمم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.





ويعد محمد عبدالغني من افضل المدافعين فى الدوري المصري بعد تألقه مع الزمالك فى الموسم الماضي وخاصة ظهوره الاكثر من رائع فى كأس الكونفدرالية وكأس مصر امام بيراميدز.





وعلم صدي البلد ، ان ادارة نادي بيراميدز ترغب بقوة فى ضم محمد عبدالغني مدافع نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي القادم.





وتري إدارة بيراميدز ان محمد عبدالغني افضل بديل فى حاله رحيل عبدالله بكري لنادي الزمالك فى الفترة القادمة.





ورفض الزمالك فى الفترة الماضية رحيل اى مدافع علي سبيل البيع او الاعارة وخاصة محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني.



