خيانة عهد الحلقة 9 .. هنادي مهنى تكتشف حقيقة حلا شيحة ويسرا تبحث عن قاتل زوجها

كشفت لنا الأحداث ان عبير صبري، هي التي خلف مؤامرة ضرب زوجها وإمضائه على وصل أمانة بـ 2 مليون جنيه.

كما إكتشفت هنادي مهنى، حقيقة حلا شيحة وعلاقتها بجومانا مراد من خلال الاستماع إلى محادثة هاتفية بينهما، كما رأت يسرا، شخصا متورطا في قتل زوجها لتعيد البحث في القضية مجددًا.

يذكر أن كشفت لنا الأحداث، السر خلف عدم إنجاب حلا شيحة، حيث قامت في بداية زواجها بإسقاط جنينها، الامر الذي كلفها استئصال الرحم، لتحرم من نعمة الانجاب.





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.