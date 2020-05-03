هل تعرضت أيتن عامر للخيانة في حياتها؟.. الفنانة تجيب

حققت شخصية ريهام التى تجسدها الفنانة ايتن عامر فى مسلسل فرصة تانية، نجاحا باهرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتتعرض ريهام خلال الحلقات الأولى للخيانة من زياد الذي يجسده الفنان أحمد مجدي.

وبسؤال الفنانة ايتن هل تعرضت للخيانة في حياتها الحقيقة أجابت فى تصريحات لـ صدى البلد: "لم أتعرض للخيانة في حياتي الحقيقية، والصعوبة في شخصية "ريهام" تحديدا أنها بعيدة عني تماما، فأنا أقوى منها بكثير، ومن الصعب أن تمثل شخصية مختلفة عن تفاصيلك بشكل كبير، فما كان بيدي إلا التحضير لها بشكل جيد لأتمكن من إخراجها بالشكل المناسب.





وكانت الفنانة آيتن عامر، نشرت صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك من كواليس مسلسل فرصة تانية.

وكتبت آيتن عامر معلقة على المشهد: "جايبالى الكلام ومخلية وشي فى الارض من الاستاذة #رضوى_الشربينى اعمل فيكى ايه بس يا ريهام".

وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.

مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.