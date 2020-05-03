الإنتاج الحربي يكشف حقيقة عروض الاستغناء عن عامر عامر.. فيديو





وقال طارق يحيي في برنامج زملكاوي، أنه بحسب خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، فأنهم لم يتلقوا أي عروض بخصوص عامر عامر في الفترة الماضية.





وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت عامر عامر قائد فريق الانتاج الحربي بالرحيل عن صفوف فريقه، والانتقال إلى النادي الأهلي أو نادي الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي القادم.





ويبحث النادي الأهلي عن خليفة لحارسه شريف إكرامي، بعد أن قرر الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

كشف طارق يحيي مقدم برنامج زملكاوي، والذي يُبث على قناة الزمالك، عن حقيقة تلقي نادي الانتاج الحربي لعروض للاستغناء عن حارس مرمى الفريق عامر عامر.