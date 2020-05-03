مساعد وزير التنمية المحلية: ندرس تحديد مواعيد للغلق بعد انتهاء كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل مع الإجراءات الوقائية والاحترازية بسبب فيروس كورونا وهذا في كثير من المحاور .





واضاف مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه أكسترا نيوز ، أن من ضمن هذه المحاور التعامل مع الأسواق العشوائية والحد منها وتقوم بالتركيز علي الشكل الحضارى للأسواق بحيث تكون مخططة ومنظمة .





واوضح خالد قاسم ، ان الاسواق المخططة ستكون عبارة عن مجموعة من المحال ويقوم التجار من خلالها بعرض السلع الخاصة بهم بشكل لائق وحضارى .





وتابع ان هناك دراسة تتم مع المحافظات حاليا لتحديد مواعيد غلق المحال التجارية بعد الانتهاء من أزمة كورونا وستكون طبقا طبيعة كل محافظة .



