خالد قاسم يوضح جهود الدولة في إستراتيجية التنمية المحلية لتنمية الصعيد..فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية للمعرفة والعلوم، إن وزارة التنمية المحلية لديها استراتيجية لإحداث تنمية محلية شاملة بثلاثة محاور.





وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن أولى تلك المحاور فى التنمية هي تنمية محلية بشرية فى ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والقروية وهذا من منظور بناء الإنسان المصري كما وجهت القيادية السياسية بفعل ذلك.





وتابع مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم، أن المحور الثاني هو تنمية محلية اقتصادية وهو التركيز على القدرات التنافسية والمزايا التنافسية الموجودة فى كل محافظة من المحافظات بقراها المختلفة ونجوعها المختلفة بشراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولى ووزارة التخطيط وغيرها من الوزارات الأخرى.





وأوضح الدكتور خالد قاسم، أن المحور الثالث فى التنمية هو تنمية محلية اجتماعية ويتم التركيز فى هذا المحور على الخدمات سواء كانت الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية مثل خدمات مياة الشرب والصرف الصحى والانارة وخدمات الطرق المحلية والربط بين القرى والمحافظات وغيرها من الخدمات الهامة جدا.





وأشار إلى أن، من هذا المنطلق فان الوزارة لديها خطة استثمارية على مستوي الديوان والمحافظات المصرية وهيئات نظافة القاهرة والاسكندرية وهيئات النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتقدر فى العام المالي 2019-2020 بـ 24.7 مليار جنية.