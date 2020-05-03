صحة السويس: إصابة جديدة لسيدة بـ فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة بالمحافظة، وتم عزلها داخل مستشفى الصدر وجار نقلها لمستشفى العزل.









وقالت مديرية الصحة في بيان، إن الحالة كانت مخالطة لحالة إيجابية سابقة وهى (م.ع) ومحجوزة بمستشفى الصدر، وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالة لمستشفى العزل، وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين.







