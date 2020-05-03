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محافظات

صحة السويس: إصابة جديدة لسيدة بـ فيروس كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 06:17 ص
صحة السويس: إصابة
صحة السويس: إصابة جديدة لسيدة بـ فيروس كورونا
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة بالسويس، إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة بالمحافظة، وتم عزلها داخل مستشفى الصدر وجار نقلها لمستشفى العزل.


وقالت مديرية الصحة في بيان، إن الحالة كانت مخالطة لحالة إيجابية سابقة وهى (م.ع) ومحجوزة بمستشفى الصدر، وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل الحالة لمستشفى العزل، وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين.


وتؤكد مديرية الصحة أهمية الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.
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