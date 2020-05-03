فاروق جعفر: كنت أرفض بشدة تولي إيهاب جلال قيادة فريق الزمالك.. فيديو

لاعب الزمالك والمنتخب السابق، أنه يرفض تمامًا تولي منصب المدير الفني للفريق في حال وجود مرتضى منصور رئيس النادي في منصبه

كان يحصل هو و

حسن شحاتة

على 150 جنيهًا، مشددًا على أن العدل كان غائبًا عن الفريق وقت أن كان كابتن الفريق.

أما عن انضمامه للزمالك، فأكد انه انضم للفريق منذ أن كان عمره 11 عامًا، و