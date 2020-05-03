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رياضة

فاروق جعفر: كنت أرفض بشدة تولي إيهاب جلال قيادة فريق الزمالك.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:27 ص
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ياسمين تيسير
أكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، أنه يرفض تمامًا تولي منصب المدير الفني للفريق في حال وجود مرتضى منصور رئيس النادي في منصبه

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " انه كان يرفض بشدى تولى ايهاب  جلال قيادة الفريق، وانه كان يتمنى رحيله عن فريق الزمالك بعد أن تولى مهمة تدريبه. 

وأشار فاروق جعفر إلى أن بارتريس كارتيرون المدير الفني للفريق استفاد من خبراته السابقه في الأهلي ووادي دجلة وهو ما ظهر من تتويج الفريق بالبطولات.

وأضاف أن كارتيرون عندما كان مديرًا فنيًا للأهلي توافرت لديه كل عوامل النجاح ولكنه فشل، ولكنه ترجم خبراته السابقة عقب توليه قيادة الزمالك.

أما عن انضمامه للزمالك، فأكد انه انضم للفريق منذ أن كان عمره 11 عامًا، وكان يحصل هو وحسن شحاتة على 150 جنيهًا، مشددًا على أن العدل كان غائبًا عن الفريق وقت أن كان كابتن الفريق.
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