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مرأة

أسهل طريقة لعمل القطايف بالمهلبية ..فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 07:01 ص
قطايف
قطايف
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل " قطايف بالمهلبية " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للقطايف سهل وسريع ومذاق جديد لعشاق القطايف .

مقادير قطايف بالمهلبية

قطايف مقلية 
1 لتر لبن 
سكر حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة 
1 كوب نشا 
جوز هند 
فسدق مفروم  ناعم

طريقة تحضير قطايف بالمهلبية

* يسخن اللبن على النار ثم تضاف إليه الفانيليا والحبهان و السكر و يقلب حتى يذوب السكر تماما

* يذوب النشا مع القليل من اللبن ثم يضاف لباقي اللبن الساخن مع القليل من جوز الهند حسب الرغبة

* نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام متوسط السمك ويترك حتى يبرد تمامًا

* تحشى القطايف بالخليط ثم تزين بالفستق وجوز الهند وتقدم بالهنا
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