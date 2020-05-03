أسهل طريقة لعمل القطايف بالمهلبية ..فيديو

تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل " قطايف بالمهلبية " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للقطايف سهل وسريع ومذاق جديد لعشاق القطايف .
مقادير قطايف بالمهلبية
قطايف مقلية
1 لتر لبن
سكر حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة
1 كوب نشا
جوز هند
فسدق مفروم ناعم
طريقة تحضير قطايف بالمهلبية
* يسخن اللبن على النار ثم تضاف إليه الفانيليا والحبهان و السكر و يقلب حتى يذوب السكر تماما
* يذوب النشا مع القليل من اللبن ثم يضاف لباقي اللبن الساخن مع القليل من جوز الهند حسب الرغبة
* نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام متوسط السمك ويترك حتى يبرد تمامًا
* تحشى القطايف بالخليط ثم تزين بالفستق وجوز الهند وتقدم بالهنا