أسهل طريقة لعمل القطايف بالمهلبية ..فيديو

تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل " قطايف بالمهلبية " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي للقطايف سهل وسريع ومذاق جديد لعشاق القطايف .





مقادير قطايف بالمهلبية





قطايف مقلية

1 لتر لبن

سكر حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة

1 كوب نشا

جوز هند

فسدق مفروم ناعم





طريقة تحضير قطايف بالمهلبية





* يسخن اللبن على النار ثم تضاف إليه الفانيليا والحبهان و السكر و يقلب حتى يذوب السكر تماما





* يذوب النشا مع القليل من اللبن ثم يضاف لباقي اللبن الساخن مع القليل من جوز الهند حسب الرغبة





* نستمر في التقليب حتى الحصول على قوام متوسط السمك ويترك حتى يبرد تمامًا



