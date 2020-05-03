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أصل الحكاية

إعلامية كويتية: محمد بن زايد يمثل رقما قياسيا في معادلة القضاء على الإخوان

الأحد 03/مايو/2020 - 05:12 ص
سمو الشيخ محمد بن
سمو الشيخ محمد بن زايد
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ميـــس رضــا
دحضت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد مسلسل الإدعاءات الكاذبة التي يشنها من وقت لآخر جماعة الإخوان وقناة الجزيرة حول مزاعم تروجها بـ تدخل دولة الإمارات فى الشأن اليمنى والليبي.


وأوضحت عائشة الرشيد، فى رسالة بثتها عبر "صدى البلد"، أنه بات جليًا للمراقـب أن جماعة "الإخوان" تبنّت وبشكلٍ رسميٍ حملةً للهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبّرت عن ذلك بعدة طرقٍ منها خروج قيادات الإخوان فى اليمن وليبيا بتصريحات مسيئة والاستعانة بالإعلام المشبوه وقنوات الإخوان وغيرها من حملات ممنهجة تطلقها عبر مواقع التواصل الإجتماعى .


وقالت "الرشيد"، إن الإمارات العربية المتحدة نجحت فى القضاء على جماعة الإخوان وتسعى الأن جاهدة بمواقفها الداعمة للقضاء عليهم فى الدول العربية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من مخططاتهم التخريبية، فنجد أن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي يفتح صفحة جديدة مع سوريا ضد الإخوان،  وفى اليمن ضد حزب الاصلاح الإخوانى كما يشارك العسكري السودانى ضد الاخوان، مؤكدة أنه يدعم بكل قوة إستئصال الإخوان من العالم العربي بإعتباره لاعب أساسي فى استقرار  منطقة الشرق الأوسط، وقائد عسكري استثنائي يعى حجم التحديات والمخاطر التى تواجه المنطقة ويؤمن بإعادة وحدة الصف العربي على أسس جديدة من واقع الدروس .


وأضافت: لا يخفى على أحد طبيعة جماعة "الإخوان" في صنع المؤامرات وزرع التنظيمات وتهييج الثورات والقيام بالانقلابات، فكل ذلك موثقٌ في تاريخهم، من زرع التنظيمات في الدول العربية إلى صناعة الثورات كما جرى في اليمن إلى القيام بالانقلابات العسكرية كما في السودان أو عبر صناديق الاقتراع كما صنعت "حماس". 


ولفتت الرشيد، إلى أن الشيخ زايد رحمه الله حذّر من تنظيم "الإخوان" في الإمارات، وأبوظبي ودبي تسيران على نفس النهج، والشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة لم يأل جهدًا في التحذير، وفعل مثله الشيخ حمد الشرقي حاكم الفجيرة، ورأس الخيمة تتخذ إجراءاتٍ لكفّ أي شرورٍ من هذه الجماعة، وبقية الإمارات تسير جميعًا في وحدة صفٍ وقرارٍ تجاه تنظيمٍ بهذه الخطورة.
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