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فن

تامر شلتوت يحدد موعد ومكان دفن شقيقه

الأحد 03/مايو/2020 - 05:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الإعلامى تامر شلتوت عبر حسابه الرسمى على فيسبوك نعيا لأخيه الذى توفى إثر حادث سيارة.


وقال تامر شلتوت: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة".


وأعلن أنه سيتم الدفن في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر فى مقابر عائلتهم".


وتابع بآية قرانية: "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".


ويتقدم الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد، بخالص العزاء في وفاة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.


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