عبد العال مهنئا السيسي بالعاشر من رمضان: نحني هاماتنا لمن جعلوا الولاء للوطن أغلى من الحياة

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.





وقال عبد العال ، في برقيته: "إنه لمن دواعي سروري أن أنقل إليكم باسمي واسم نواب شعب مصر العظيم خالص التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان".





وأضاف عبد العال: "ستظل ذكرى بطولات وانتصارات رجال قواتنا المسلحة الباسلة وتضحياتهم التي سطرتها دماءهم الذكية يوم سالت على أرض سيناء وقودًا لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، فصدق الله وعده وأعز جنده وارتفعت راياتنا عالية، واستعادت الأمة كرامتها، وتأكد للعالم جلال عزتنا وقوة إرادتنا".





ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن شعب مصر العظيم يعلم الدور الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة للذود عن حياض الوطن ضد خفافيش الظلام أعداء الحياة الذين يريدون اختطاف هويته وتحويله إلى بحر من الدماء والأشلاء، لكن جيش الشعب وشرطته الوطنية قادرون- بعون الله- على اجتثاث جذورهم وتطهير الأرض من براثنهم.





وواصل حديثه: "إننا نحني هاماتنا لشهدائنا الأبرار الذين جعلوا الولاء للوطن أغلى من الحياة وكتبوا بذلك أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، متابعا:" لقد رفعنا أعلام السيادة على كل شبر من أرض مصر، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر".