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حوادث

قرار من وزير العدل بشأن جزيرة وراق الحضر

الأحد 03/مايو/2020 - 11:18 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تأجيل سريان نظام السجل العيني على جزيرة وراق الحضر – محافظة الجيزة، الصادر بها القرار الوزاري رقم 2089 لسنة 2004 من 15/4/2020 إلى 15/8/2020.


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ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها 102، الأحد، القرار الذي جاء في مادته الثانية أنه يتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على جزيرة وراق الحضر، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 15 أبريل 2020.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني.
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