وزير العدل يقرر نقل انعقاد جلسات محكمة أولاد صقر لشئون الأسرة

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، نقل انعقاد جلسات محكمة أولاد صقر لشئون الأسرة، إلى مقر محكمة أولاد صقر الجزئية الكائن شارع البحر بمدينة أولاد صقر بدلًا من المقر الحالي.













جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته زعلة قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.





وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة، وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة ههيا الابتدائية المؤرخ 29 / 3 / 2020، وعلى كتاب مساعد وزير العدل لسئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري المؤرخ 5 أبريل 2020.