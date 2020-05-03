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حوادث

ضبط 196 متهما هاربين من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

الأحد 03/مايو/2020 - 10:33 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة موسعة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وحائزي المواد المخدرة بمختلف مراكز وأقسام المحافظة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط 196 محكوما عليهم بإجمالي أحكام منفذة 854 حكما و712 حكما جزئيا و142 حكما مستأنفا وتحصيل 68100 جنيه غرامات وتحرير 69 مخالفة.


كما أسفرت الحملات عن تحرير 495 قضية مرافق و35 قضية تموينية وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات واخطرت النيابة فتولت التحقيق.
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