رفع 550 طن قمامة بقري أبشواى في الفيوم.. صور

تابع المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى، استمرار أعمال المدينة والقري، ورافقه الجولات شعبان عمر سكرتير عام المركز وقسم الإشغالات بالوحدة.





حيث قامت الوحدة المحلية بأبوكساه بتنفيذ إزالة 4 حالات بناء مخالف بناحية عبود التابعة للوحدة المحلية بابوكساه ارض إصلاح زراعي خارج الحيز العمراني بإجمالي مساحات 787.5 متر ( 4 قيراط ونصف ) حالة على مساحة 1.5 قيراط و 3 حالات على مساحة 1 قيراط لكل منهم.





وذلك بحضور وصفي الشيمي نائب رئيس المركز لشئون القري، ومحمد موسي رئيس الوحدة المحلية بابوكساه و المهندس على المهدي مدير الإدارة الزراعية ومدير الجمعية الزراعية.





وصرح رئيس المركز بأنه تم رفع أكثر من 550 طن قمامة ومخلفات خلال يومي الجمعة والسبت من شوارع المدينة والقري التابعة، حيث يتم رفع القمامة يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية من شوارع المدينة والقري وتجميعها بنقاط التجميع ثم رفعها أولا بأول إلى المقلب العمومي.





مؤكدا استمرار أعمال ضخ أسطوانات الغاز المنزلي بنواحي المركز والمدينة حيث تم ضخ 4070 أسطوانة خلال يومي الجمعة والسبت.





وأكد "مسعود" بأنه بدء العمل بمشروع الصرف المغطي ( الزواديق ) علي زمام 900 فدان من النصارية إلي العجميين علي بحر أبوجنشو وذلك لحماية الأراضي الزراعية من المياه الزائدة أو المياه الجوفية، وبدء أعمال حفر أساسات على مساحة ١٢٠م لعمل مخزن دقيق وجراج سيارات بالوحدة المحلية بابو شنب، بالإضافة إلى أستمرار أعمال الجولات المسائية لمتابعة التزام المحلات والمواطنين بتطبيق القرارات الصادرة، حيث قامت الوحدة بمصادرة محتويات 2 مقهى وسايبر واغلاقهما وإغلاق ملعب، ويعملون بما يخالف قرارات الحظر والإغلاق.