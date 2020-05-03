بعد شهر في الحجر المنزلي.. شاهد يارا تتألق بإطلالة كاجوال غريبة

نشرت المطربة يارا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.





وظهرت بها يارا، ببنطال واسع أنيق باللون الأورنج الفاتح، ومرتديه معه "تي شيرت" باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها، وانتعلت حذاءً رياضياً باللون الأسود.





من الناحية الجمالية، أعتمدت يارا على اللون البينك كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح.





كما أختارت تسريحة الكعكة التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال، ووضعت خاتم لليد باللون الأسود لإكمال إطلالتها.





وعلقت على الصورة: قائلة: " بعد شهر في الحجر المنزلي أو أكتر كمان، ولمّا تتحسّن الأمور إن شاء الله .