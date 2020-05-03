الأسطورة مايك تايسون يرعب ملاكمي العالم بقوته الفائقة في الملاكمة

أصاب أسطورة الملاكمة مايك تايسون ملاكمي العالم بحالة من الانبهار والذهول ، بعد نشره مقطع فيديو عبر الانستجرام ، يظهر فيه قدراته وقوته المرعبة وكأنه لم يفقد منها شئ بالرغم من تقدم عمره.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، نشر تايسون ، الذي اشتهر بقوته وسرعته الهائلة في الحلبة ، مقطع مذهل في صالته الرياضية يبين قدرته على الملاكمة بطريقة مرعبة أثارت فزع الملاكمين العالميين.





وظهر تايسون ذات ال ٥٤ عاما عبر مقطع الفيديو وهو يطلق لكمات سريعة من اليمين إلى اليسار ، ويتبعها بخطافين في غاية القوة ، جعل المدربة برجع إلى الخلف بقوة.





وأعرب اشهر الملاكمين المصارعين عن ذهولهم، لقوة أسطورة الملاكمة تايسون، الذي تجاوز الخمسين عام، لقدرته الهائلة على الملاكمة بالرغم من كبر سنة.



