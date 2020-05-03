أحمد سليمان يفتح النار على قانون الرياضة

الكابتن أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان" تقديم ريهام سويلم ورئيس التحرير وليد قاسم عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.





و"قانون الرياضة لم يعالج المشاكل الحقيقية للرياضة المصرية، وتم وضعه من أصحاب المصالح الشخصية في الأندية الذين يرتبطون بمجلس الشعب أمثال فرج عامر ومرتضى منصور، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة غير راضي عن بعض البنود الموجودة في القانون ويسعى لتعديلها".





و"سافرت قطر لتشجيع الزمالك في السوبر الإفريقي وكنت ضد فكرة عدم اللعب نظرا لتأثيرها السلبي على الفريق، وجهة نظري أن فريق الزمالك أقوى فنيا من الترجي التونسي".



