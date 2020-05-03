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فن

الطفل آدم وهدان لـ صدى البلد: بحب دينا الشربيني

الأحد 03/مايو/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الطفل آدم وهدان، عن سعادته  بمشاركته في مسلسل "لعبة النسيان" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي 2020، حيث يجسد شخصية "يحيى" إبن دينا الشربيني، "رقية".

وعبّر عن حبه الشديد للفنانة دينا الشربيني، وقال في تصريح لـ "صدى البلد: "انا بحب دينا اوي، بحبها من جوه ومن برا .. وبتصور معاها طول الوقت وبنقعد نضحك ونهزر".

وتابع :"تلقيت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الدور، ولكن أفضل التعليقات التي أحببتها عندما قالوا لي إنني أحسن ممثل صغير هذا العام، وانني حصان أسود".

يذكر أن قدم آدم وهدان، العديد من الأعمال على مدار مشواره الفني القصير، حيث شارك في فيلم خلاويص، مسلسل عزمي واشجان، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم عيش حياتك، ومسلسل كلبش 3، ومسلسل لآخر نفس، وأخيرًا مسلسل لعبة النسيان.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions


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