الطفل آدم وهدان لـ صدى البلد: بحب دينا الشربيني





وعبّر عن حبه الشديد للفنانة دينا الشربيني، وقال في تصريح لـ "صدى البلد: "انا بحب دينا اوي، بحبها من جوه ومن برا .. وبتصور معاها طول الوقت وبنقعد نضحك ونهزر".





وتابع :"تلقيت العديد من ردود الفعل الإيجابية على الدور، ولكن أفضل التعليقات التي أحببتها عندما قالوا لي إنني أحسن ممثل صغير هذا العام، وانني حصان أسود".





يذكر أن قدم آدم وهدان، العديد من الأعمال على مدار مشواره الفني القصير، حيث شارك في فيلم خلاويص، مسلسل عزمي واشجان، وفيلم نادي الرجال السري، وفيلم عيش حياتك، ومسلسل كلبش 3، ومسلسل لآخر نفس، وأخيرًا مسلسل لعبة النسيان.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions







