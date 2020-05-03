AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا شيحة تشوق جمهورها بصور جديدة من مسلسل "شاهد عيان"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:56 م
هنا شيحة
هنا شيحة
Advertisements
اسماء الحسينى

نشرت الفنانة هنا شيحة صور جديدة لها من مسلسل "شاهد عيان " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" 

وكتبت متسائلة على الصور: "معقول يا ندى ؟ شاهد عيان -رمضان ٢٠٢٠".

يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي. 


ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مثال الحب في عيني.. هنا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى والديها في عيد زواجهما

هنا شيحة تقلق جمهورها عليها بهذه الصورة.. شاهد

طرح برومو مسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد وبسمة

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

بهذه الطريقة.. هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان

هنا شيحة تنشر صورة من كواليس مسلسل شاهد عيان.. شاهد

ترشيحاتنا

تمت تبرئته في قصر الملك..علي جمعة: موقف زليخة تغير لـ 3 أسباب

عرض رسمي.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الزمالك في الصيف

الأسطورة مايك تايسون يرعب ملاكمي العالم بقوته الفائقة في الملاكمة

فيديوجراف .. ماذا حدث للفنان محمد التاجي ؟

وفاة شقيق عبد الباري عطوان بفيروس كورونا

تعليق نبيل الحلفاوي على مشاركة عادل إمام في مباراة اعتزال نجم الزمالك السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الكمامة والكحول.. مريام فارس تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

إفطار صائم وفرق مسحراتية.. كيف يبدو رمضان في نيجيريا؟

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور