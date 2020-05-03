هنا شيحة تشوق جمهورها بصور جديدة من مسلسل "شاهد عيان"





نشرت الفنانة هنا شيحة صور جديدة لها من مسلسل "شاهد عيان " على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وكتبت متسائلة على الصور: "معقول يا ندى ؟ شاهد عيان -رمضان ٢٠٢٠".





يذكر أن هنا شيحة تشارك في بطولة مسلسل شاهد عيان وتقدم فيه هنا دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائر ة من الشكوك بكل من حوله.





ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.









ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل نصيبى وقسمتك 3 حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.