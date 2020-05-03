AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مرسى مطروح

الأحد 03/مايو/2020 - 11:14 م
شفاء أول حالة مصابة
شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مرسى مطروح
Advertisements
ايمن محمود
تماثلت اول حالة بمرسى مطروح للشفاء من مرض كورونا بعد خضوعها للحجر الصحي بمستشفي العزل بالنجيلة.  

واكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة أنه تم خروج اليوم الأحد، أول حالة مصابة بفيروس كورونا للسيدة التى اصيبت منذ أسبوعين والتي تقيم بعزبة السلام بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف انه تم اليوم أيضا خروج  حالة اخري بعد تعافيها من فيروس كورونا بعد أن أظهرت التحاليل النهائية سلبية حالتها واستقرارها.

واشار ان اجمالي حالات الشفاء التي خرجت من المستشفى وصل إلى 102 حالة خروج من بينهم 74 حالة تعافي نهائي و28 حالة تم تحويلهم الي مدن الشباب.

واوضح أن خروج الحالات نهائيا يجري بعد التأكد من نتائج تحاليلهم أكثر من مرة التي جاءت سلبية للفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خروج سائق المهندس الكندى المصاب بفيروس كورونا من الحجر الصحي

شاهد.. لحظة تعافي سائح ألماني من فيروس كورونا في الأقصر

هزموا كورونا.. لحظة خروج طبيب وطفلة وآخر من العزل ببورسعيد..صور وفيديو

طفلة برفقة خالها وطبيب.. قصة أول 3 حالات تتعافى من كورونا في حجر صحي قها المركزي

لم تستكمل عامها الرابع.. قصة مانولا أصغر طفلة تهزم كورونا في مصر.. خرجت من الحجر وتركت أسرتها بين جدرانه

تعافي وخروج فرنسيين و7 مصريين من مصابي فيروس كورونا بمستشفي العزل في النجيلة

ترشيحاتنا

شاهد لحظة كشف هشام سليم عن تحول ابنته لذكر

كانت جميلة.. هشام سليم: أحب طليقتي الثانية وأتمنى العودة لها.. فيديو

ماكياج صاخب وفستان جريء.. حلا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

مصرع إمام مسجد على يد بلطجي في الشرقية.. تفاصيل

النبيتي الكلاسيك .. تفاصيل إطلالة أروى في حلقة باسم ياخور

عداد كورونا في مصر.. 6465 إصابة و429 وفاة.. وتعافي 1562 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها رسميا من أحمد العوضي.. 10 فساتين لـ ياسمين عبد العزيز تبرز أنوثتها

بعد 3 دقايق من إعلان زواجهما .. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى

الجمهور لـ هبة مجدى: ضعيفة وسلبية.. 5 فساتين لها فى رمضان تثير الجدل