شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مرسى مطروح

تماثلت اول حالة بمرسى مطروح للشفاء من مرض كورونا بعد خضوعها للحجر الصحي بمستشفي العزل بالنجيلة.





واكد مصدر بمستشفى العزل بالنجيلة أنه تم خروج اليوم الأحد، أول حالة مصابة بفيروس كورونا للسيدة التى اصيبت منذ أسبوعين والتي تقيم بعزبة السلام بمدينة مرسى مطروح.





وأضاف انه تم اليوم أيضا خروج حالة اخري بعد تعافيها من فيروس كورونا بعد أن أظهرت التحاليل النهائية سلبية حالتها واستقرارها.





واشار ان اجمالي حالات الشفاء التي خرجت من المستشفى وصل إلى 102 حالة خروج من بينهم 74 حالة تعافي نهائي و28 حالة تم تحويلهم الي مدن الشباب.





واوضح أن خروج الحالات نهائيا يجري بعد التأكد من نتائج تحاليلهم أكثر من مرة التي جاءت سلبية للفيروس.