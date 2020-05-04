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محافظات

بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:19 ص
أول أفطار جماعي
أول أفطار جماعي
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور "هشام مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار الدعم النفسي والمعنوي للجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، ولدعم ومؤازرة للجيش الأبيض، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة،انه قام  بالتوجه إلي مستشفي العزل بالهلال الأحمر بقرية شيبة مركز الزقازيق قبل أذان المغرب للمشاركة في إقامة حفل إفطار جماعي مع الفريق الطبي بالمستشفي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام بالتحدث إلي كافة أعضاء الفريق الطبي، بعد حفل الإفطار، والاستماع الي أي طلبات أو إحتياجات لهم، مقدمًا لهم الشكر والتقدير علي المجهود المبذول واستكمال الرسالة السامية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وشدد "مسعود" علي الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للحفاظ علي صحتهم، وصحة كافة أعضاء الفريق الطبي.

فيما حرص الطاقم الطبي علي رفع علامة النصر والتقاط الصور التذكارية مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية في رسالة منهم الي جميع ابناء المحافظة مؤكدين جاهزيتهم لأستقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي توجيه حملات تفتيش مكثفة علي جميع مصانع مدينة العاشر من رمضان للتأكد من مدي لألتزام بالأجراءات الوقائية والأحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟
بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟
بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟
بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟
بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟
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