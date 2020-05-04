AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى: الشحات بـ 5 ملايين دولار.. وأحمد زيزو بـ 200 ألف دولار.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:24 ص
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
Advertisements
حسن العمدة
أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن طارق حامد صاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية.

وقال أمير مرتضى، فى تصريحات متلفزة برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك، ولا يضع أمامه الانتقادات السلبية التي طالته في الفترة الماضية، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".
 
وأضاف أمير مرتضى "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم الشحات بـ 5 ملايين دولار لكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت إلى الزمالك".

وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي فى الإمارات، كما حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى الدوحة.

وصرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بإمكانية ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء أو انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات اتحاد الكرة خلال الصيف المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد، بدلًا من اللجنة الخماسية الحالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير مرتضى: اتحاد الكرة ألغى 3 مباريات في دوري الدرجة الثانية بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يلغ القمة

طارق حامد: استحواذ الأهلي في الشوط الأول من السوبر كان متعمدا

أمير مرتضى: حازم إمام أطيب لاعب تعاملت معه في حياتي

أمير مرتضى يشيد بهذا اللاعب في صفوف الزمالك

رضا عبد العال يفتح النار على أمير مرتضى مجددًا

أمير مرتضى: «مصطفى فتحي مابيخافش في الماتشات الكبيرة»

ترشيحاتنا

أول رد فعل من ياسمين عبد العزيز على انتشار خبر زواجها من أحمد العوضي

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الخوخ

خاص| محمد رمضان في كمين شرطة بصحبة زوجته.. شاهد

ملك أحمد زاهر تعلق على دور أبيها في مسلسل "البرنس"

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد

AdvertisementS

إذن مسبق.. تعديلات جديدة على لائحة فريق الكرة بالأهلي بسبب «البرامج التليفزيونية»

وليد العطار يكشف حقيقة وفاة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة

رضا عبد العال يواصل استفزاز رئيس الزمالك بتصريحات ضد أمير مرتضى ..فيديو

بعد أنباء طلاقهما.. شاهد أغرب إطلالات هبة العوضي زوجة أحمد المحمدي.. صور

شوبير يوضح القرار النهائي لاتحاد الكرة حول استئناف الدوري.. فيديو

شطة يصدم اتحاد الكرة بعد أزمة بريزنتيشن.. تفاصيل

ضربه بالقلم.. مرتضى منصور يكشف لأول مرة كواليس تعدي كهربا على جروس بالضرب.. فيديو

مرتضى منصور ينهي الجدل بشأن رفضه عودة الدوري.. فيديو

أخبار الرياضة| الحضري يقترب من الدوري المغربي .. حقيقة وفاة عمرو الجنايني .. وحرب البيانات بين اتحاد الكرة وبريزنتيشن

عرض رسمي.. هل يرحل أشرف بن شرقي عن الزمالك في الصيف

أخبار الزمالك.. حقيقة رحيل بن شرقي.. سليمان ينافس مرتضى منصور.. وتقرير طبي عن اللاعبين

إلغاء الدوري الممتاز.. اتحاد الكرة يرد على واقعة خطاب الـ 13 ناديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة في أسوان

بعد إعلان تحولها إلى ذكر.. 5 صور لـ ابنة الفنان هشام سليم

بعد إعلان زواجها.. ياسمين عبد العزيز في لقطات رومانسية مع كريم فهمي.. شاهد