أمير مرتضى: الشحات بـ 5 ملايين دولار.. وأحمد زيزو بـ 200 ألف دولار.. فيديو

أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن طارق حامد صاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية.





وقال أمير مرتضى، فى تصريحات متلفزة برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten"، "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك، ولا يضع أمامه الانتقادات السلبية التي طالته في الفترة الماضية، فهو يصب تركيزه داخل الملعب فقط".

وأضاف أمير مرتضى "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم الشحات بـ 5 ملايين دولار لكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت إلى الزمالك".





وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي فى الإمارات، كما حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى الدوحة.





وصرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بإمكانية ترشحه لرئاسة القلعة البيضاء أو انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات اتحاد الكرة خلال الصيف المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد، بدلًا من اللجنة الخماسية الحالية.