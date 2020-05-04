تامر حمزة ينتهي من تصوير 80% من «القمر آخر الدنيا»

انتهي المخرج تامر حمزة من تصوير أكثر من ٨٠٪ من مسلسل "القمر آخر الدنيا" لـ بشري، وتلتزم أسرة العمل بالالتزام المواعيد المقررة بمواعيد حظر التجول، والتصوير يتم داخل مدينة الشيخ زايد، وهو المشارك في السباق الرمضاني الحالي.





يذاع مسلسل " القمر اخر الدنيا" علي قناة النهار الساعة الحادية والنصف مساءً ويعاد الخامسة فجرًا، بينما يعرض علي قناة النهار دراما في الثانية بعد منتصف الليل، وصدي البلد أيضًا.





كما تشاهدونه ايضا علي قناة روتانا دراما في الرابعة عصرًا، وتعرضه الفضائية المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً ويعاد الساعة الثانيه عشرة بعد منتصف الليل، كما يعرض علي قناة المتخصصة لايف الساعة السابعة، ويأتي علي المتخصصة دراما الساعة التاسعة مساءً.





وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.





"القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر ، ،ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف و هدي الاتربي و عمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.





‎ويذكر أن شركة "ستار ميديا " للمنتجه شيرين مجدي والتي قدمت مجموعه من إنتاجات البرامج الديجيتال و الدراما التلفزيونية في الوطن العربي ، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربه الدرامية الإنتاجية الاولي لها داخل مصر ، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.





يذاع مسلسل "القمر آخر الدنيا" للنجمة بشري المشارك في السباق الرمضاني الحالي، كما انتهت شركة "مون لايت " لصاحبها رباب ابراهيم من تصميم الافيشات الفرديه لابطال العمل .





تدور احداث العمل في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به. تقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة (بتنوعها الثقافى والبصرى) رحلة بحث الأبناء عن أمهم تصاحبها رحلتهم الذاتية داخل أنفسهم وإكتشافهم المعنى الحقيقى للترابط الأسرى.



