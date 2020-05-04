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أصل الحكاية

للحد من كورونا.. إطلاق تطبيق "توكلنا" السعودي بخصائص جديدة.. تعرف عليها

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:21 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "توكلنا" تجريبيا، بهدف دعم الجهود الحكومية للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وفيما يلي خصائص التطبيق:

- خُصص الإصدار الحالي التجريبي لتطبيق "توكلنا" للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول بهدف تمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيًّا لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.

 - إضافة إلى تمكين من لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم أثناء أوقات المنع.

- يقوم تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة على تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في المملكة العربية السعودية.

- كذلك  يقوم التطبيق بتوفير أحدث الأخبار والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وطرق الوقاية منه.

-سيتم لاحقًا إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحًا للأفراد من مواطنين ومقيمين.

- سيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

-  التطبيق جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية  لمكافحة جائحة "كورونا" المستجد.
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