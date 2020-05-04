حرب الصفقات | بالأسماء 12 لاعبا على رادار الأهلي والزمالك فى الميركاتو الصيفي



بدأ مسئولو النادي الأهلي والزمالك فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.





ويضع النادي الأهلي عددا من اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة ، يأتى على رأس هولاء اللاعبين الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي والذى نجح فى خطف أنظار رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي خلال مواجهة الفريقين معا فى دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري.





وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أحمد حجازى لاعب ويست بورميتش الإنجليزي وأبدي الأهلي رغبته القوية فى الحصول على خدماته لترميم خط الدفاع .





وكذلك الأمر بالنسبة لباهر المحمدي لاعب الإسماعيلى والذى نجح فى خطف أنظار الجهاز الفنى للأهلى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها واتفاق الجميع على أن اللاعب سيكون خير خليفة لأحمد فتحي واالذى يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري وينتقل إلى بيراميدز .





ودخل أيضا رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حسابات الأهلي القوية تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأسامة جلال مدافع إنبي .





ورفع مسئولو الأهلي حالة الطوارئ القصوى لحسم ضم المهاجم الكونغولى موليكا لاعب مازيمبي والذى يعد واحدا من أبرز اللاعبين فى القارة السمراء .





ويأمل الأهلي أيضا فى الاحتفاظ بنجمه الأول رمضان صبحي والذى ينتهى تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الكروي الجاري وسيعود على الفور إلى فريقه هيدرسفيلد الإنجليزي ، وبدأ الأهلي فى أخذ خطوات جادة لحسم ضم رمضان صبحي بشكل نهائى .





وفى الزمالك ، اقترب محمد عبدالعاطى لاعب وسط وادي دجلة من التوقيع للفريق الأبيض بناء على رغبة باتريس كارتيرون ، ويكثف الزمالك فى مفاوضاته مع عمر جابر لاعب بيراميدز لعودته من جديد إلى القلعة البيضاء .





وأيضا طالب كارتيرون ضم وليد أزارو نجم هجوم الأهلي فى حال رحيله عن الفريق الأحمر فى ظل قناعاته الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية .





وأيضا يضع الزمالك رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حساباته القوية وهو الأمر نفسه بالنسبة لباهر المحمدي نجم الإسماعيلي، وأيضا محمود وادي مهاجم المصري وأيضا أبدي الزمالك اهتمامه بـ حسام حسن لاعب سموحة .





