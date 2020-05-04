أخبار الرياضة.. عودة الدوري الممتاز.. 10 إجراءات احترازية لاستئناف النشاط الرياضي.. واستاد جديد ببورسعيد

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قامت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بتحديد 10 إجراءات وقائية، استعدادا لعودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري، بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، اليوم، الإثنين، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ردًا على خطاب الأخير بمطالبته بتحديد مصير الدوري الممتاز، قبل غدٍ 5 مايو الجاري.





وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.









يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أزمة مالية عنيفة فى الوقت الحالي نتيجة عدم قيام الشركة الراعية بسداد مستحقات النادي الفيومي خلال الفترة الماضية .



