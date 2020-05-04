عودة الدوري الممتاز.. 10 إجراءات احترازية لاستئناف النشاط الرياضي

قامت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بتحديد 10 إجراءات وقائية، استعدادا لعودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري، بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حددت يوم 27 مايو الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعدًا لعودة أندية الدوري للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة ويوم الأول من يوليو لاستئناف المسابقة، في حال موافقة الحكومة.





وجاءت الـ 10 إجراءات التي حددتها اللجنة الطبية على النحو التالي..





-إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

- تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

- تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

- منع الاحتفالات بعد إحراز الأهداف سواء بالعناق أو القبلات.





وكان النشاط الكروي قد توقف في مصر، منذ 14 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يأتي بعده المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة، ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.



