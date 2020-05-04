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رياضة

وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:27 م
وزيرا الشباب والإسكان
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية
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ريهام بكير
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد للقيام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت والمشروعات التنموية، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقام الوزيران بتفقد مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" ، والمقرر تنميتها بعدد من المشروعات منها إنشاء مدينة رياضية متكاملة الخدمات تضم استاد بورسعيد الجديد ومنشآت شبابية ورياضية ، وتنتظر الوزارة قرار التخصيص للأرض بعد الاتفاق مع وزارة الإسكان على موقع الأرض الأنسب للمضى قدمًا في تنفيذها.

ويقام الإستاد الجديد بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر" بشرق بورسعيد بسيناء، ومن المقرر أن يسع لعدد 40 ألف مشجع، وذلك كأحد مكونات مشروع المدينة الرياضية الجديدة التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة على مساحة تبلغ نحو 300 فدان بمدينة بورسعيد الجديدة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية الجديدة ومن ضمنها استاد بورسعيد ستكون من أكبر المشروعات الرياضية بالمحافظة الباسلة، وتمثل إضافة قوية للمنشآت الشبابية والرياضية ببورسعيد، التي لا تتواني الوزارة عن تقديم الدعم بمراكز الشباب والأندية بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة علي تطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات ؛ لإتاحة كافة الخدمات للنشء والشباب التي تمكنهم من ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وتتضمن الجولة التي يقوم بها وزيرا الشباب والرياضة والإسكان تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومركز شباب بورفؤاد، ومشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني ببورسعيد، ومركز شباب الزهور، ومحطة تنقية المياه بالكاب جنوب بورسعيد.

وتأتى الزيارة في إطار متابعة المشروعات التنموية في جميع محافظات الجمهورية و التي تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان أرض إنشاء مدينة رياضية واستاد بمدينة بورسعيد الجديدة
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