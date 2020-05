علي ربيع يروج لمسلسل عمر ودياب بهذه الطريقة.. شاهد

View this post on Instagram

مسلسل #عمر_ودياب انتظرونااا #علي_ربيع علي قناه اون الساعه ٦:٣٠ علي الفطار وعلي قناه الحياه الساعه ٩ والاعاده الساعه ٢:٣٠ #هتولع_نار_هتبقي_دماار☄️☄️☄️💣