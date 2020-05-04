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فن

علي ربيع يروج لمسلسل عمر ودياب بهذه الطريقة.. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:16 م
عمر ودياب
عمر ودياب
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محمد نحلة

روج الفنان علي ربيع لمسلسله "عمر ودياب" ونشر صورة له من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام".



وكتب علي ربيع:"مسلسل #عمر_ودياب انتظرونااا #علي_ربيع على قناة أون الساعة ٦:٣٠ علي الفطار وعلي قناه الحياه الساعه ٩ والإعادة الساعه ٢:٣٠ #هتولع_نار_هتبقي_دماار".



كان مصطفى خاطر، قد قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.



وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".



مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.



يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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