إزالة تعديات على 11 فدانا في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم إزالة التعديات على مساحة 2 قيراط بمركز طلخا بالدقهلية وذلك فى إطار الجهود المتواصلة لأجهزة محافظة الدقهلية لإزالة التعديات والمخالفات على أراضى الدولة والبناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.





وقال المحافظ انه حتى اليوم تم تنفيذ إزالة تعديات لعدد 345 حالة بنطاق المحافظة وتم استعادة ما يصل إلى 11 فدانا أراض زراعية ، ومايزيد على 15 ألف متر مربع أراض أملاك دولة أو أراضى تم إزاله تعديات عليها بالناء المخالف.





وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء فى هذا الشأن.