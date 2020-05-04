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محافظات

بتكلفة 270 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل في أسوان

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:13 م
تنفيذ مشروعات للتطوير
تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل
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شاذلى عبد الفتاح
قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بدأ تدفق الخير بإطلاق المرحلة الأولى من مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان بتكلفة 270 مليون جنيه خارج مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تصل إلى 400 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الأعمال الجارى تنفيذها حاليًا بواسطة جهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة تشمل تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة ، بجانب تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمي بمساحة 7 أفدنة منه 60 % مسطحات خضراء ، وأيضًا نوافير مع نافورة راقصة وشاشات عرض بلازما و دورات مياه عمومية وكافيهات وساحة انتظار للسيارات  ، فيما سيتم إعادة الاستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار في رفع كفاءة حدائق أخرى.

وأشار أشرف عطية إلى أن هناك جهود مبذولة لرفع مستوى النظافة العامة حيث جارى إصلاح معدات وسيارات النظافة بـ 15 مليون جنيه ، كما تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو لتحقيق الاستفادة المثلى منهم ، فيما تم دعم المنظومة بـ 200 صندوق منها سيتم توزيعهم على المناطق السكنية المختلفة.

وأكد محافظ أسوان على اعتماد 400 مليون جنيه للبدء فى أعمال تطوير وازدواج طريق أسوان / القاهرة الصحراوى بطول 41 كم بدءًا من الخزان وحتى بنبان . 

وتابع المحافظ بأنه جار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمرحلة الأولى لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بعد اعتماد رئيس الوزراء لمبلغ 44 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى  ، ثم سيتم اعتماد مبلغ 165 جنيه فى نهاية يونيو القادم ، لتتوالى بعد ذلك باقى المراحل بإجمالى 1،2 مليار جنيه ، وهو الذى توازى مع تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مدن وقرى ونجوع المحافظة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية فى هذا القطاع الحيوى بتكلفة تقديرية 463 مليون جنيه . 

واقرأ أيضًا:
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https://www.elbalad.news/4195371
بتكلفة 270 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل في أسوان
بتكلفة 270 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل في أسوان
بتكلفة 270 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل في أسوان
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