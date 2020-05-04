بسبب حقنة أفقدتها الحركة.. شيماء سامي لاعبة من ذوي الهمم وبطلة العالم وأفريقيا

بنظرة يملؤها التحدي وروح لا تعرف اليأس وابتسامة لا تفارقها، قامت شيماء سامي 39 عاما، والتي تعد أول لاعبة من ذوي الهمم العالية في إفريقيا، بعمل جلسة تصوير بعدسة المصور محمد عاطف، وكأنها تريد أن تقول إنه برغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع وسط جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أن هناك أملا دائما ونقطة ضوء.









شيماء تربط بين 3 ألعاب كما أنها مؤسسة لعبة تنس الكراسي المتحركة فى مصر، وهي بطلة العالم في رمي القرص، و بطلة إفريقيا في الريشة الطائرة وقد حصلت على أكثر من 52 ميدالية دولية، و400 ميدالية محلية خلال مسيرتها العظيمة.









أُصيبت شيماء بشلل بالساق اليمنى بسبب حقنة خاطئة ولكنها لم تيأس على الإطلاق، واستمرت في حياتها بشكل طبيعي حيث تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة العبرية، وبدأت ممارسة رياضة ألعاب القوى (رمي القرص) في عام 2002، وبدأت ممارسة رياضة كرة الريشة عام 2017.









وتقول شيماء عن ذلك: بعد إصابتي أجريت عدة عمليات وتمكنت من المشي بعد تركيب جهاز وسارت حياتي بشكل طبيعي إلي أن حصلت على الثانوية العامة، والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة العبرية، وشاركت بالأنشطة الطلابية المختلفة وفي العام الثاني لي بالجامعة عرفت عن طريق الصدفة أن هناك اتحادًا رياضيًا للمعاقين يوفر لهم مجموعة من الألعاب.







