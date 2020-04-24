بسبب كورونا.. إلغاء بطولة أوروبا لـ ألعاب القوى

أعلن الاتحاد الاوروبي لألعاب القوي إلغاء بطولة اوروبا 2020 بعدما كان من المقرر اقامتها في باريس عاصمة فرنسا خلال الفترة من 25 وحتي 30 اغسطس علي خلفية انتشار فيروس كورونا .
ونشر الاتحاد الاوروبي للعبة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "قرار إلغاء البطولة كان مدفوعا بجائحة فيروس كورونا والمخاطر المرتبطة بالوضع الحالي الذي لا يزال بعيدا عن السيطرة فضلا عن الحظر المفروض حاليا على التجمعات في فرنسا".
ويأتى ذلك بعد إعلان السلطات الصحية في فرنسا، امس ، وفاة 516 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق جميع المساجد في البلاد خلال شهر رمضان، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي على الشعب بسبب فيروس كورونا المستجد، بداية من مايو المقبل، وتحديدا من 11 مايو المقبل ، وتختلف إجراءات تخفيف العزل من منطقة إلى أخرى حسب درجة انتشار الفيروس.