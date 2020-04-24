AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. إلغاء بطولة أوروبا لـ ألعاب القوى

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:33 ص
بطولة اوروبا لـ ألعاب
بطولة اوروبا لـ ألعاب القوي - ارشيفية
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الاوروبي لألعاب القوي إلغاء بطولة اوروبا 2020 بعدما كان من المقرر اقامتها في باريس عاصمة فرنسا خلال الفترة من 25 وحتي 30 اغسطس علي خلفية انتشار فيروس كورونا . 

ونشر الاتحاد الاوروبي للعبة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "قرار إلغاء البطولة‭‭‭ ‬‬‬كان مدفوعا بجائحة فيروس كورونا والمخاطر المرتبطة بالوضع الحالي الذي لا يزال بعيدا عن السيطرة فضلا عن الحظر المفروض حاليا على التجمعات في فرنسا".

ويأتى ذلك بعد إعلان السلطات الصحية في فرنسا، امس ، وفاة 516 شخصا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق جميع المساجد في البلاد خلال شهر رمضان، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقررت السلطات الفرنسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي على الشعب بسبب فيروس كورونا المستجد، بداية من مايو المقبل، وتحديدا من 11 مايو المقبل ، وتختلف إجراءات تخفيف العزل من منطقة إلى أخرى حسب درجة انتشار الفيروس. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولمبياد فى خطر .. كورونا يهدد أحلام الرياضيين ويلغي 10 أحداث عالمية

إلغاء بطولات فى كل الألعاب..كيف تأثرت الرياضة حول العالم بـ فيروس كورونا؟

فيروس كورونا وحش جديد يهدد الرياضة العالمية

البريميرليج على كف عفريت.. وأندية إنجلترا مهددة بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا ..تفاصيل

رسميًا .. الاتحاد الإيطالي يلغي بطولات الشباب لكرة القدم بسبب كورونا

تقنية الـ VAR ضحية جديدة لفيروس كورونا في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

طوكيو وواشنطن يكشفان حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

السوبيا نوع من الخمور حولها المصريون لأشهر مشروب رمضانى.. تعرف على تاريخها فى مصر

ملاحظات على الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان .. خطأ في لعبة النسيان .. وجدل حول أداء أحمد صلاح حسني في الفتوة

في ذكرى ميلاد وائل نور.. تزوج مرتين وأصبح أبا بعد وفاته

عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه عرفيا من فنانة مشهورة.. فيديو

لن تصوم الجمعة.. 4 دول عربية وإسلامية تعلن السبت أول أيام رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكعبة تتنفس.. شاهد لحظة إزالة الحواجز الوقائية من الحرم مع بداية رمضان.. فيديو

السوبيا نوع من الخمور حولها المصريون لأشهر مشروب رمضانى.. تعرف على تاريخها فى مصر

بعد قرن على وفاة شقيقه التوأم بـ الإنفلونزا الإسبانية.. معمر يلقى حتفه بسبب كورونا