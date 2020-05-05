معارض تركي: أردوغان يشعر بقلق بالغ من الانشقاقات داخل حزبه.. فيديو

قال عبد الله بوزكورت المعارض التركي: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا واجه تحديات كبيرة جدًا فيما يخص التمويل والوضع المالي.





وأضاف عبد الله بوزكورت خلال مداخلة هاتفية في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة ten، أن بعض قيادات الحزب انشقوا لأحزاب أخرى للتنافس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة.





وأوضح عبد الله بوزكورت، أن هذا تطور مقلق لـ أردوغان لكونه يحتاج لنسبة أصوات أكثر من 50% للفوز في الانتخابات.





ونوه إلى أن أردوغان من القادة الذين لديهم قلق ويعتقد أن العديد من الأفراد يريدون أن يعزلوه من السلطة، بينما زوجة ابنة بيرات البيرق من القلائل الذين يثق بهم.



