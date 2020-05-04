عميد إرهابيي العالم.. أردوغان: قريبا سنتلقى أخبارا سارة من ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكمل مخططه الإرهابي في المنطقة، والتي يغلفها كذبا بكلمة السلام.





حيث قال أردوغان اليوم الاثنين في خطاب له إن تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى "واحة سلام" عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية بليبيا.





وأضاف:"قريبا سنتلقى أنباء سارة جديدة من ليبيا".





وأمس، نشر الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مقطع فيديو تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة برأس أحد عناصر مرتزقة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في ليبيا، قبل أن يتم قتله مع عناصر آخرين من قبل قوات الجيش الليبي.









وقالت مصادر ليبية إن 28 عنصرًا من الميليشيات التركية، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الليبي على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمعارك مصراته ومدينة ترهونة.





وأوضح أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقر الشمال وفرقة الحمزة، وكذلك لواء سليمان شاه.



