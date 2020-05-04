معارض تركي: أردوغان يعرض نفسه خليفة الإسلام في العالم وليس رئيسا.. فيديو

قال عبد الله بوزكورت المعارض التركي البارز ومدير مركز نورديك مونيتور لدراسات الإرهاب والاستخبارات، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى نفسه سلطان وخليفة المسلمين في العالم أجمع ويحكم تركيا بقبضة حاكمة ويسيطر على كافة المؤسسات في تركيا بما فيها المجتمع المدني.





وأضاف عبد الله بوزكورت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناه TEN، : أنه الآن لا يوجد نظام برلماني أو رئاسي في تركيا وهذا غير هام لان أردوغان في النهاية هو من يتخذ القرار والمعارضة لا تستطيع أن تقوم بالدعاية بشكل حر ولا توجد ديمقراطية حقيقة في تركيا وهذا أمر مؤسف.





وأوضح عبد الله بوزكورت ، أن المعارضة التركية هامة لكنهم يواجهوا معركة وتحدي كبير كما أن التحدي الحقيقي الذي يواجه أردوغان هو الوضع الاقتصادي المتدهور والذي يسوء نتيجة أزمة كورونا.

















وتابع عبد الله بوزكورت ، أن هناك زيادة في معدل البطالة والناس تخسر وظائفها والأحزاب السياسية والمعارضة قد تستغل الفرصة للاستفادة بها.











