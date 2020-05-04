زكي عبدالفتاح: التدريب في مصر سبوبة

قال زكي عبد الفتاح مُساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي إن الكرة في مصر خلال الفترة الأخيرة ماشية بالعلاقات ولا تُدار بالمساواة والعدل .





وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه كان لابد من إستمرار ضياء السيد في جهاز المنتخب بعد رحيل الأمريكي برادلي نظرًا لما قدمه من انضباط بين اللاعبين في معسكرات المنتخب خاصة وأنه يتمتع بعلاقة طيبة بين اللاعبين .





وتابع عن اختيار المدربين في مصر:" السبوبة وراء إختيارات مدربي المنتخبات المصرية وليس بكفاءة المدربين بتولي هذه المسؤولية".



