مقدار زكاة الفطر للحامل.. هل تجب على الجنين في بطن أمه؟.. تعرف على آراء الفقهاء

ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.