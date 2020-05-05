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رياضة

شوقي غريب يوجه نصيحه لـ رمضان صبحي ويكشف عن رأيه في قرار الفيفا..فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:58 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن يحرص هو وجهازه الفني خلال الفترة الحالية على دراسه جميع المنتخبات المشاركة في اولمبياد طوكيو 2022 مشددا أن تأجيل البطولة سيمنح المنتخب فترة اكبر لدارسة المنتخبات .

وأضاف شوقي غريب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه ينابع حاليا منتخبات جنوب امريكيا واسيا و اوروبا مشددا أن هناك تقرير لكل منتخب يتم إعداده من اجل دراسته .

وتابع شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي لديه هدف وهو تحقيق انجاز في الاولمبياد وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف مشددا انه يمتلك نجوم على مستوى عال قادرين على تحقيق الانجازات

وأكمل أن قرار الاتحاد الدولي لمرة القدم " الفيفا " بشان مشاركه اللاعبين مواليد 1997 فقط فأكد ان قرار صائب فضم للاعبين اخرين يبخلاف المشاركين في التصفيات سيتسبب في ظلم بعض اللاعبين 

اما بشأن رمضان صبحي نجم الاهلي وامكانية عودته لفريقه هدرسفيلد الانجليزي بنهاية الموسم الجاري فأكد ان القرار لا يعود للاعب فقط فهناك عقود و مفاوضات لا يد له بها مشددا ان الافضل له هو بقائه في الاهلي حتى يتمكن من استدعاءه في اي وقت 
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