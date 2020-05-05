شوقي غريب يوجه نصيحه لـ رمضان صبحي ويكشف عن رأيه في قرار الفيفا..فيديو





وأضاف شوقي غريب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه ينابع حاليا منتخبات جنوب امريكيا واسيا و اوروبا مشددا أن هناك تقرير لكل منتخب يتم إعداده من اجل دراسته .





وتابع شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي لديه هدف وهو تحقيق انجاز في الاولمبياد وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف مشددا انه يمتلك نجوم على مستوى عال قادرين على تحقيق الانجازات





وأكمل أن قرار الاتحاد الدولي لمرة القدم " الفيفا " بشان مشاركه اللاعبين مواليد 1997 فقط فأكد ان قرار صائب فضم للاعبين اخرين يبخلاف المشاركين في التصفيات سيتسبب في ظلم بعض اللاعبين





اما بشأن رمضان صبحي نجم الاهلي وامكانية عودته لفريقه هدرسفيلد الانجليزي بنهاية الموسم الجاري فأكد ان القرار لا يعود للاعب فقط فهناك عقود و مفاوضات لا يد له بها مشددا ان الافضل له هو بقائه في الاهلي حتى يتمكن من استدعاءه في اي وقت