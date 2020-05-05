شاهد.. عصابة مراهقين يسحلون فتاة بعنف ويسرقوها داخل ترام

قامت عائلة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بنشر لقطات مؤلمة لابنتهم وهي تصرخ خلال تعرضها للضرب في حادث سرقة عنيف.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الضحية في طريقها من شمال مانشستر إلى وسط المدينة في 19 أبريل عندما تم تطويقها والاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيان والفتيات المراهقين.





وأوضحت الصحيفة أن أحد الأشخاص الذين يعتقد أنه من المتورطين في الهجوم الذي تسبب في إصابة الضحية بكدمات في ضلوعها وخلع رسغها، سجل لحظة الهجوم على الفتاة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي .





وتظهر اللقطات الضحية وهي تضرب في العربة الأخيرة من ترام مزدوج قبل أن تسحبها فتاة أخرى على الأرض، وتقوم بسحبها بقوة.





ومع استمرار الهجوم المروع ، امكن سماع الضحية اليائسة وهي تطلب المساعدة من والدتها.



