أمريكا تسجل أقل معدل وفيات بفيروس كورونا منذ شهر

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 1115 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن هذه الحصيلة اليومية هي الأقل منذ حوالي شهر.





وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ ربع مليون حالة، وبلغ تعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس حول العالم 251478 حالة وفاة.





وأوضح موقع "وورلد ميتر" أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 3,633,479 فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 1,184,810 شخصا.





وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المتضررة بالفيروس، حيث سجلت 1,207,683 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 69,382 حالة وفاة.





وسجلت 248,301 إصابة و25,428 وفاة، فيما سجلت ايطاليا 211,938 حالة إصابة و29079 حالة وفاة.